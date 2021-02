Isaac Ramírez – febrero 16, 2020

Luego del apagón que se registró este lunes en varias partes del país, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que esta tarde se podrían presentar nuevas interrupciones en el suministro eléctrico en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

El sistema eléctriconacional dio a conocer que esto cortes de carga serán rotativos y aleatorios y ocuurirán a partir de las 18:00 y hasta las 23:00 horas, debido al aumento de la demanda vespertina y nocturna del servicia y a la falta de disponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país.

El Cenace insta a todos los sectores de la población a tomar las medidas preventivas pertinentes ante esta afectación del suministro eléctrico, pues la suma de esfuerzos, optimizará, en la medida de lo posible, el uso y consumo de la energía eléctrica cuando les sea restablecida», mencionó la dependencia federal.

Ante este nuevo apagón, el Cenace recomendó apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

Apenas anoche se registró un apagón eléctrico en diversas partes del país y, en especial, del Estado de México, aunque, en la mayoría de las comunidades, se reportaba el servicio restablecido de manera paulatina una hora después.

Los cortes se registraron en municipios como Almoloya de Juárez, Amecameca, Chapultepec, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Ecatepec, Lerma, Los Reyes La Paz, Naucalpan, San Antonio La Isla, Teoloyucan, Tlalnepantla, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec, por mencionar algunos.

En Toluca, por ejemplo, el corte al servicio se presentó en las colonias Nueva Oxtotitlán, San Mateo Oxtotitlán, Electricistas, Sector Popular, Sor Juana Inés de la Cruz, La Teresona, San Mateo Otzacatipan, San Buenaventura, San Andrés Ocotlán, Ciudad Universitaria, Santa María Totoltepec y San Pablo Autopan.

En Tlalnepantla, el corte se denunció en Santa Cecilia y Tenayuca, mientras que, en Cuautitlán, se reporta el apagón en Loma Bonita, Atlanta y Los Morales.