Isaac Ramírez – febrero 19, 2021

Con una reducción de 9.2 por ciento, derivado de los recortes presupuestales que realizó el gobierno federal, el Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó el Presupuesto de Egresos e Ingresos 2021, por un monto de dos mil 637 millones 816 mil 833 pesos, que se destinarán al desarrollo de infraestructura urbana, el reforzamiento de la seguridad, la atención a la salud y la promoción del deporte.

Durante la Quincuagésima segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, el alcalde Enrique Vargas del Villar destacó que, con el presupuesto de este año, se concluirá la construcción del Hospital de San Fernando, se perforarán tres pozos de agua, además de que se edificarán jardines de niños, se instalarán comedores infantiles y se reforzará el armamento y el parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública.

Enrique Vargas mencionó que se contempla también la entrega del Auditorio Municipal, del kínder de San Ramón y el incremento en mil 300 por ciento del abastecimiento de agua potable con fuentes propias.

«Nosotros arrancamos mi primer gobierno con mil 670 pesos en los bancos y se tenía una deuda histórica de mil millones de pesos; en la primera quincena, no teníamos ni para pagar sueldos, pero hemos hecho un gran trabajo, hemos sido muy responsables en el manejo del dinero de los huixquiluquenses y, aun cuando desde el año pasado y éste enfrentamos los años más críticos desde 1930, no quedamos a deber nada a proveedores, no se corrió a nadie y no se le bajó el sueldo a nadie», afirmó.