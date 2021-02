Hoy Estado de México – febrero 06, 2021

Personal médico, servidores de la Nación y docentes mexicanos no podrán recibir la segunda dosis de vacuna contra Covid-19 en el plazo inicial de 21 días, debido a que Pfizer no puede abastecer por ahora al país por las restricciones de la Unión Europea para su exportación, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mientras informó que la calendarización tuvo un ajuste y ahora se vacunarán a los 35 días.

Después de que Pfizer confirmara que no se contaría con el embarque para el 8 o 10 de febrero, López-Gatell explicó que la empresa indicó que “no por voluntad de Pfizer ni por desairar la petición del presidente López Obrador, sencillamente es por las nuevas disposiciones de regulación comercial de la Unión Europea”.

Aseguró que hasta este viernes 618 mil 613 mexicanos han recibido la primera dosis y únicamente 64 mil 424 recibieron las dos dosis. De esta forma, el desabasto de vacunas afectará a más de 530 mil 958 habitantes y recibirán la inoculación desde el 16 o 17 de febrero cuando llegue el embarque del día 15.

Médicos de hospitales con atención directa a pacientes con Covid-19 serán vacunados por pertenecer a la primera línea, y 35 días después de su primera aplicación, bajo normas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, mencionadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde se sugiere que la segunda aplicación puede darse hasta 42 días después para garantizar su efectividad.

“Las segundas dosis llegarán a ustedes, lo previmos ante la situación de este abastecimiento inconstante y la razón es la velocidad de producción de vacunas en el mundo. No es que no podamos ponerlas sino porque no llegan”, indicó López-Gatell.