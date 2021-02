Arturo Callejo-febrero 01, 2021

Si bien existe optimismo en que la situación económica mejorará para el sector restaurantero, empresarios del ramo perciben bastante complicado el panorama, aun así, este lunes algunos volvieron a reabrir sus negocios en el centro de Toluca en pleno repunte de la pandemia COVID-19.

Unos con regula afluencia, otros con pocas mesas instaladas y sillas apiladas, mientras que a otros empresarios ya no les alcanzó el dinero para volver a invertir y bajaron sus cortinas para ya no regresar.

“Afortunadamente hoy que es el primer día que podemos dejar pasar gente al interior, pues hemos tenido buena respuesta, yo creo que la gente también ya quiere salir con los cuidados. Cuidamos la distancia de las mesas, la sana distancia y sugiriendo que no sean más de cuatro personas por mesa y sí, hemos tenido ese apoyo de la gente, pusimos más mesas afuera para tener más separación en las mesas que tenemos dentro, para no saturar el lugar, refirió Ana Arochi , encargada de un restaurante ubicado en pleno centro capitalino.

Sostuvo la empresaria que antes de la pandemia tenía hasta 30 empleados, entre meseros, cocineros y cantineros, pero la plantilla laboral se redujo a siete por las malas condiciones económicas que le ha dejado la pandemia del nuevo coronavirus.

Criticó la disposición del gobierno estatal, de que tengan que cerrar el negocio los días sábados y domingos y solo puedan ofrecer comida para llevar, cuando este mecanismo no les ha dado buenos resultados, pues la gente lo que quiere es estar sentada disfrutando de sus alimentos.

“Las pérdidas que hemos tenido en este restaurante familiar son demasiadas, pero siempre echándole ganas y no perdiendo la esperanza, la gente quiere entrar, sí es muy bajo el servicio de comida solo para llevar, no resulta, ahora, no podemos sacar las mesas ni sábado ni domingo y va a estar solo para llevar, solo podemos tener el servicio afuera y adentro de lunes a viernes, entonces, por supuesto que no estamos de acuerdo, no nos hubieran dejado al interior sábado ni domingo pero sí continuar con el servicio afuera”, enfatizó.