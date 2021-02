Isaac Ramírez – febrero 17, 2020

La dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Miriam Ruiz García, renunció, junto con siete mil militantes de este instituto político, luego de que su líder estatal, José Couttolenc Buentello, otorgara al ex panista José Luis Durán Reveles la candidatura a la diputación local por el Distrito 29 y estableciera acuerdos políticos en Naucalpan, sin consultar a las bases.

En conferencia de prensa, la hasta ahora líder municipal señaló que renuncia al Verde Ecologista de México, tras cuatro años de militancia, debido a que los partidos no pueden anteponer a las personas, por encima de las causas a las que se deben, como ha ocurrido recientemente en el PVEM, donde, acusó, se han antepuesto los intereses particulares para conseguir votos, sobre las necesidades de la gente y de su militancia.

Tras señalar que desconoce los acuerdos a los que su dirigente estatal llegó con José Luis Durán Reveles para que éste aceptara sumarse al Verde Ecologista de México, Miriam Ruiz explicó que este instituto político está lejos de las causas que motivaron a muchos jóvenes como ella a sumarse a él, pues, por varios años, el discurso estuvo basado en que no se llegaría a los cargos por amistad o acuerdos políticos, lo cual está sucediendo ahora.

“Vemos políticos que pasan de un partido a otro, que se la pasan cambiándose, pero no traen las bases por las que se ha luchado y se ha estado trabajando para construirlas. Yo estoy agradecida por la oportunidad que me dio el partido para trabajar, caminar y aprender de la política, pero los colores no pueden ser impuestos, por encima de las causas ciudadanas a las que nos debemos”, aseveró.