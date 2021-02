Arturo Callejo-febrero 16, 2021

Si bien son pocos los casos de reinfección por COVID-19 registrados en el Estado de México, estas se dan por otro tipo de virus, y a los dos meses en promedio de que la persona se infectó por primera vez, señaló Víctor Manuel Torres Meza, titular del Centro de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.

Para evitar una reinfección, dijo, es necesario seguir con las medidas sanitarias recomendadas desde un inicio de la pandemia, como es el lavado de manos constante con abundante agua y jabón, desinfectarlas con gel anti bacterial, usar cubrebocas al estar en la calle y mantener distancia prudente con las personas que se esté.

“Son casos esporádicos, algunos se han estado documentando en hospitales donde tenemos el seguimiento de un caso positivo por PCR, que evoluciona después de los 14 días, primero la persona tiene una prueba negativa, pasan al menos un par de meses de que el paciente no tiene sintomatología y después vuelve a tener sintomatología, le vuelves a hacer una PCR y resulta positivo, eso es cuando ya se tiene documentado precisamente una re infección. Lo que se tiene es que es muy posible, a nivel mundial, que la re infección se hace por otro tipo de virus, las primeras re infecciones se documentan porque se te infectaron con otro tipo de virus al que tuvieron en un principio”, explicó el especialista de la salud.

Aún cuando una persona se haya reinfectado por COVID-19, debe ser candidata a recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Casos en los que no se puede vacunar contra COVID-19

El doctor Carlos Moreno, dejó en claro que una persona no se puede vacunar contra la pandemia del nuevo coronavirus en caso de que haya presentado COVID en los últimos 15 días, no haber tenido vacuna de influenza en los últimos 30 días y no estar en tratamiento con medicamentos inmunodepresores, que son tratamientos de cáncer y bajan las defensas.