Arturo Callejo-febrero 03, 2021

Activistas de la ciudad de Toluca recolectaron por Internet mil 600 firmas que entregarán a los gobiernos estatal y municipal para evitar con la campaña denominada, “Sí a la Ciclovía de Toluca”, que la ciclovía emergente que parte de la glorieta de La Maquinita y termina su trazo en la zona de la terminal de autobuses, sobre la avenida Isidro Fabela, sea suspendida y dar prioridad a no más de 600 comercios establecidos que hay en este trayecto y desfavorecer a más de dos mil ciclistas que pedalean a diario estos ocho kilómetros.

En últimas fechas, una minoría de encargados de negocios, como restaurantes, heladerías y refaccionarías, principalmente, han puesto afuera de sus comercios, pequeñas vinilonas en las que expresan su rechazo a la ciclovía que es un proyecto que prometieron desarrollar ambos gobiernos para dar movilidad a la capital del Estado de México.

El argumento de quienes se oponen se basa principalmente, en que ya no podrán estacionarse los automovilistas sobre el carril derecho y sus ventas disminuirían considerablemente, pero “el derecho a la movilidad fue elevado a un rango constitucional el 18 de diciembre del año pasado, entonces, el cesar la construcción de la ciclovía, se estaría atentando contra el derecho de todas las personas”, acentuó el activista, Adrián Chavarría Millán.

Sostuvo que la autoridad tiene que hacer cumplir la Ley, pues los propietarios de comercios han ocupado por años el carril derecho para estacionamiento de sus clientes, sin pagar un solo peso y ahora es tiempo de darles esta vía a los ciclistas.

“El diseño como tal de la ciclovía por la derecha no solo es compatible con la dinámica, sino que es un diseño que está respaldado por manuales de diseño urbano, este diseño de calle va a asegurar y garantizar que quienes utilizan la bicicleta por decisión, por necesidad o por la razón que sea, puedan llegar a sus destino o puedan cruzar esa vialidad que actualmente cuenta con más de dos mil ciclistas, no es una batalla entre ciudadanos, no es una razón para el encono de ciclistas contra comerciantes”, apuntó el joven Chavarría Millán.