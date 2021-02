Arturo Callejo – febrero 05, 2021

A partir de este viernes, la Arquidiócesis de Toluca abrirá las puertas de todos los templos que pertenecen a su territorio religioso, pero en un horario de las 07:00 horas a las 17:00 horas y con una afluencia del 20 por ciento de la feligresía, informó el Arzobispo, Francisco Javier Chavolla Ramos.

Sostuvo que quedan suspendidas las ceremonias religiosas de bautismos, confirmaciones, primeras comuniones, bodas, XV años y las acciones de gracias por aniversarios.

Uno de los objetivos de reabrir las puertas de las iglesias es que los creyentes católicos puedan asistir para orar ante Jesús Sacramentado y dentro del horario antes citado, se puedan desarrollar misas, pero con poca gente.

El jerarca de la Iglesia católica agregó que se tienen que mantener todos los protocolos sanitarios para evitar más brotes de la pandemia del nuevo coronavirus, pues ante todo está el resguardar la salud de los asistentes.

Una de las alternativas para quienes no puedan acudir a la misa del domingo, es que la sigan por Internet, “les exhorto encarecidamente que no se expongan imprudentemente al contagio, ni expongan a otras personas a ser contagiadas. Cuiden mucho su salud, pues no quisiera continuar con el flagelo de ver a tantos hermanos contagiados y desgraciadamente, algunos de ellos perdiendo la batalla frente a esta enfermedad”, pronunció el Arzobispo de la Arquidiócesis de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos.