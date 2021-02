Hoy Estado de México – febrero 20, 2021

Archivos históricos, bibliotecas y galerías de arte de la Ciudad de México podrán reabrir sus puertas a partir del lunes próximo con aforo de 30 personas máximo, según el gobierno de la capital, pues se mantiene en semáforo epidemiológico naranja.

Aseguró que no fue necesario cerrar las galerías, pues por ser sitios reducidos se puede mantener la sana distancia. Actualmente se trabaja por cita, “pero casi no viene nadie, la gente no está saliendo. Si llegan tres a la semana son muchos. En México no existe la cultura de visitar galerías de arte, a las personas les da pudor”.