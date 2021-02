Hoy Estado de México – febrero 13, 2021

Vacuna anticovid elaborada por la Universidad de Oxford será probada por primera ocasión en niños, con esto, se convierte en el último fabricante que valora la efectividad de la vacuna en menores.

Este ensayo tiene como objetivo recolectar 300 voluntarios entre 6 y 17 años, de ellos, 240 serán vacunados contra el covid-19 y los otros recibirán una vacuna de control contra la meningitis.

Andrew Pollard, científico jefe del ensayo de Oxford, indicó que, aunque casi todos los menores que se contagian no desarrollan situaciones graves, “es importante establecer la seguridad y la respuesta inmune de la vacuna en niños y jóvenes, ya que algunos pueden beneficiarse de la vacunación”.

Al menos en 50 países ha sido autorizada la vacuna de Oxford en mayores de 18 años, fabricada y distribuida por la farmacéutica AstraZeneca.

Asimismo, otras farmacéuticas comienzan a hacer sus pruebas en niños. Pfizer y BioNTech, autorizada para mayores de 16, inició ensayos con niños de 12 años, el mes de octubre pasado. Por su parte, Moderna, comenzó pruebas en diciembre con jóvenes de la misma edad.

Las pruebas de Oxford podrían facilitar la decisión de los legisladores de que en más adelante se amplíen los programas de vacunación masiva a niños para garantizar que las escuelas son zonas libres del virus y evitar que se siga propagando, según Pollard.

“Para la mayoría de los niños, el COVID no es realmente un gran problema”, dijo Pollard a The Associated Press. “Sin embargo, es posible que en el futuro se considere un uso más amplio para tratar de frenar el avance de la pandemia, por lo que solo estamos tratando de establecer los datos que respaldarían esa vía si los legisladores quisieran avanzar en esa dirección”.