Isaac Ramírez – febrero 16, 2020

El Gobierno de México privilegió la vacunación de adultos mayores en 24 municipios rurales que apenas concentran 3.15 por ciento de los contagios que se han presentado en el Estado de México desde el inicio de la pandemia del COVID-19, pese a que Ecatepec cuenta con cuatro veces el número de casos positivos totales que se han registrado en estas localidades.

Además, los 24 municipios mexiquenses a los que fueron destinadas las primeras 102 mil 760 dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, únicamente albergan 2.43 por ciento de las muertes causadas por el SARS-Cov2, pues hay municipios como Aculco, Atlautla, Coatepec Harinas, Ecatzingo, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás y Texcalyacac, que no superan los cinco decesos a causa de esta enfermedad.

En conjunto, en estas localidades se han presentado 428 de los 17 mil 581 fallecimientos que ha provocado este virus en el territorio mexiquense a once meses de su llegada a México; cifra que también es casi seis veces inferior a la que se ha registrado en Ecatepec, donde van dos mil 428 muertes por el COVID-19 o que es equivalente a la que se ha contabilizado en Chimalhuacán, municipio que ocupa el lugar 12 a nivel estatal.

De los 24 municipios seleccionados para el inicio de la vacunación, el que más contagios y decesos ha presentado es Atlacomulco, con mil 216 casos confirmados y 83 muertes contabilizadas hasta ayer, lo que coloca a esa localidad en el lugar 26 a nivel estatal en detección de casos.

Sin embargo, el resto de la lista está conformada por municipios que se encuentran muy por debajo de la media estatal de casos, como Temoaya (lugar 48 a nivel estatal), que contabiliza 412 contagios y 58 decesos; San Felipe del Progreso (50), con 389 infectados y 53 muertes; así como Acambay (54), con 339 casos confirmados y 13 fallecimientos.

A estos, le siguen El Oro (56), con 296 casos y 18 decesos; Temascalcingo, con 266 contagios y 24 muertes; Axapusco (60), con 265 infectados y 17 fallecimientos; y Temascalapa (61), con 250 confirmaciones y 27 decesos.

Asimismo, se incluyen nueve municipios que se encuentran entre los 25 con menos incidencia del COVID-19, como es el caso de Almoloya de Alquisiras (108 a nivel estatal en contagios), con 58 casos positivos y dos decesos; Tlatlaya (109), con 57 infectados y siete fallecimientos; Donato Guerra (110) con 55 casos confirmados y siete muertes.

Coatepec Harinas (111), con 53 contagios y tres decesos; Texcalyacac (112), con 51 casos positivos y dos fallecimientos; Santo Tomás (119), con 32 casos y dos muertes; Ecatzingo (121), con 24 contagios y un deceso.

Y se incluyó también a los dos municipios mexiquenses con menos casos y muertes registradas a lo largo de la pandemia, como Otzoloapan e Ixtapan del Oro, con 10 contagios cada uno y tres y un fallecimiento, respectivamente.

Ayer, inició la aplicación de las primeras 102 mil 760 dosis de AstraZeneca y Oxford que llegaron al territorio mexiquense para su aplicación a personas de 60 años y más que no se hayan aplicado la vacuna contra la Influenza en un periodo menor a 30 días, que no usen inmunosupresores o que no hayan padecido COVID-19.