Hoy Estado de México – febrero 16, 2021

A partir de las 18:00 horas y hasta las 23:00 horas de este martes habrá corte de energía eléctrica en doce estado del país, para balancear la carga-generación y así evitar afectaciones mayores al Sistema Interconectado Nacional.

A través de su cuenta de Twitter, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó del corte de luz, e indicó que se debe al aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional.

La Cenace anunció que los cortes de carga serán rotativos y aleatorios, por lo que pidió a la población a tomar medidas preventivas.

Los estados que se verán afectados por recortes en el servicio eléctrico son:

Aguascalientes

Colima

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Zacatecas

Las autoridades han solicitado a la ciudadanía apagar las luces que no se estén utilizando; desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran; cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.