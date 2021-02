Hoy Estado de México – febrero 23, 2021

A pesar de ser una marca de moda que ha alcanzado el éxito, la firma de Victoria Beckham podría cerrar sus puertas, de acuerdo con un diario británico.

Debido a la pandemia por Covid-19, la compañía ha dejado de ser rentable, aunque ya pasaba por dificultades económicas desde 2019, en las cuales se registraron pérdidas por arriba de los US$ 14 millones.

Con información recopilada en una auditoría, la marca de moda se encuentra en riesgo por la acumulación de deudas, según el Daily Mail.

Desde sus inicios en 2008, la empresa ya tenía pérdidas por más de US$ 53 millones, y al tratar de salir adelante para no quitarles el empleo a sus trabajadores, Victoria se acercó al gobierno para que le apoyara, situación que fue muy criticada.

Gracias a su decisión de pedir apoyo, el 80% del sueldo de sus trabajadores se subsana con dinero público.

“Al principio, los accionistas llegaron a un acuerdo con la dirección para suspender a una pequeña proporción del personal. En ese momento no sabíamos cuánto iba a durar el confinamiento o qué impacto iba a tener en el negocio”, dijo Victoria para el periódico The Guardian.

Sin embargo, según el diario The Sun tanto la familia Beckham y sus generaciones futuras no corren riesgo de quedarse en la calle, pues el exfutbolista y empresario gana al menos US$ 49 mil diarios únicamente por sus derechos de imagen.