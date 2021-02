Hoy Estado de México – febrero 19, 2021

El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, solicitó a los elementos de la Secretaría de Seguridad mayor presencia y coordinación para efectuar labores de vigilancia y prevención en el municipio mexiquense.

Asimismo, exigió la destitución de mandos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México debido a que no han entregado resultados en la investigación y castigo a los delitos cometidos en la demarcación.

El edil solicitó al gobernador la sustitución de Juan Francisco Hernández Aguilar, Fiscal Regional en Ecatepec, coordinador de la Policía Ministerial, y responsable del C-5, y la reactivación de la presencia de autoridades estatales en las mesas de seguridad, donde a diario únicamente participan autoridades municipales y federales.

“La ineficacia se nota, no sólo en la falta de prevención del delito, sino también en los edificios de procuración de justicia, pues basta entrar a las oficinas de la Fiscalía Regional con la finalidad de iniciar una denuncia, para que el trato déspota, la falta de empatía y la prepotencia se hagan presentes por parte de los agentes del Ministerio Público”.

“Los homicidios no paran en el municipio, pero a la Fiscalía especializada en el tema parece no importarle, realiza simulación de investigaciones, no entra al estudio de los elementos que tiene a su alcance para esclarecer los hechos, a pesar de que hay ejecutados a unos metros de los módulos de la policía estatal o debajo de cámaras de video vigilancia de C5”, indica el escrito.