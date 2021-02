Hoy Estado de México – febrero 24, 2021

Pese a la fuerte polémica que se originó luego de que el conductor de espectáculos Juan José Origel subió una foto en sus redes sociales presumiendo que ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos, de nueva cuenta Pepillo reveló que ya recibió la segunda dosis del biológico.

En un video que subió a su cuenta de Instagram la tarde del martes 23 de febrero, el conductor de espectáculos informó que está en Miami y que para vacunarse no le pidieron ni siquiera la Visa.

“Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna. Me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados de todas maneras porque esto va a seguir. Le pido a Dios que todos estemos vacunados”.

Con su característico humor, Origel dijo que seguirá “dando la vuelta” en Miami.

A finales de enero, diversos medios estadounidenses publicaron la noticia de que el conductor mexicano se había ido a vacunar a Florida, lo que causó enojo entre la población norteamericana, pues muchos ciudadanos consideraron injusto que un turista tenga acceso a la vacuna y los ciudadanos deban esperar para vacunarse contra el nuevo coronavirus.

Pero no solo en Estados Unidos causó enojo la vacunación de Pepillo Origel, también en México, pues muchos internautas despotricaron contra el conductor, al calificarlo de malinchista y oportunista.

Pero ante estos señalamientos, Juan José Origel se defendió, asegurando que buscó la vacuna “sin ninguna mala intención”:

“Lo hice, porque en primer lugar estaba muy emocionado y para que mucha gente que no se atreve y no quiere recibir la vacuna, pues que vean. No sé, me emocioné muchísimo y aparte por pendejo, la verdad, porque mejor no hubiera subido nada”, dijo el conductor.