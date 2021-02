Manuel López – febrero 4, 2021

Maurilio Hernández, presidente del Consejo Estatal de Morena aseguró que los alcaldes y los diputados locales y federales que buscarán reelegirse en las próximas elecciones en la entidad mexiquense no gozarán de preferencia dentro del partido para alcanzar la candidatura.

En conferencia de prensa virtual junto con el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el Estado de México, Isaac Montoya, confío que el proceso de elección de candidatos se realizará de forma democrática por lo que descartó beneficios hacia los funcionarios que buscarán conservar los cargos de elección popular.

«La reelección no implica que, en automático quien así lo desee, va a quedar. Deberá de someterse exactamente al mismo procedimiento. Quién hizo un buen trabajo seguramente que el escrutinio de la ciudad ya lo va a reelegir. y quién no hizo un buen trabajo la gente lo va a castigar», advirtió.

Puso como ejemplo, la elección de candidato para la diputación local por el distrito 34 de Toluca, que actualmente corresponde a la diputada Mónica Álvarez Mena y que en caso de que busque reelegirse tendrá «todo el derecho, pero va a seguir exactamente la misma ruta de las 20 o 30 personas más que quieran ese espacio».

Recomendó que los funcionarios que deseen extender su cargo a través de la reelección deberán de analizar su trabajo y hacer un autoanálisis para saber de las condiciones competitivas que tendrán contra los aspirantes que se registren en los próximos días.

Aclaró que de los 28 diputados locales que actualmente conforman el grupo parlamentario del Morena, hasta este momento solo seis se han registrado a la precandidatura para conservar el cargo, aunque la cifra podría aumentar debido a que será hasta el próximo 21 de febrero cuando los registros concluyan.

«Seguramente cada quién está haciendo su autoevaluación. Nosotros no hemos orientado ni condicionado a que se reelijan si no lo están considerado así porque hay quienes aspiran a ser candidatos a presidentes municipales y también eso es válido. Nosotros estimados que de este grupo parlamentario no menos de 20 aspirarán a la reelección».