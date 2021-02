Hoy Estado de México – febrero 18, 2021

Sin procesos legales, son inocentes y tienen derecho a participar

Dicen los abogados que la presunción de inocencia aplica para el imputado, es decir, para quien está enfrentando un proceso penal; entonces ¿qué pasa con aquél o aquella a quien se le acusa mediáticamente o con señalamientos públicos sin mediar denuncia formal o que no enfrenta un juicio? Simplemente, se le debe considerar como inocente.

La reflexión viene como anillo al dedo ahora que en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) han arreciado las descalificaciones a la aspiración del secretario Técnico, Javier González Martínez, a la encabezar la Rectoría para el periodo 2021-2025, y quien han tratado de vincularlo con la Estafa Maestra. Descalificaciones y señalamientos han habido muchos, pero, hasta ahora, no se conoce ninguna denuncia formal o que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o el Sistema de Administración Tributaria (SAT) hayan iniciado algún procedimiento en contra de él y menos que haya sido señalado como culpable de desfalco o quebranto financiero como parte de esta investigación.

No hay que quebrarse al cabeza, si no hay siquiera denuncia o procedimiento, no hay ni presunta culpa. Simplemente, no hay responsabilidad ni cargos ni sanciones. ¿Entonces, por qué habría de impedírsele competir en el proceso que inició formalmente el viernes pasado?

El cinismo de Jonás Sandoval

Que las acusaciones hechas por el contralor del Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) de Tlalnepantla en contra del ex titular de esta dependencia municipal, Jonás Sandoval Orozco, pues se trataría de un caso de robo de datos personales sin precedentes en la vida política del Estado de México.

Sustraer la información de la base de datos del organismo del que se separó apenas el 05 de enero, para enviar propaganda política personalizada a los contribuyentes, reviste de una bajeza y cinismo que parece incomprensible que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) lo pueda permitir.

Si bien Jonás Sandoval debe quedar fuera de la contienda electoral por la presidencia municipal de Tlalnepantla, dado que tiene una inhabilitación previa del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la cual sigue vigente, las sanciones deben ir más allá de la restricción para que participe en el proceso electoral, pues los actos de los que aparentemente se le acusa, constutuyen delitos graves.

Mueren de nervios en Antorcha Campesina

Quienes están muy nerviosos, son los antorchistas de Chimalhuacán.

Y es que, ante el proceso electoral del próximo 06 de junio de 2021, tal parece que sus días en el gobierno local están contados.

Contra su rival más cercano, que es Morena, los antorchistas parecen tener una campaña de hostigamiento.

Primero,detuvieron a sus simpatizantes y, luego, mancharon las bardas que pintaron, para promocionarse en el municipio.

Nos cuentan que, dentro del grupo, sus líderes lanzaron una sola indicación: frenar a toda costa a los morenos.

Veremos si el electorado al final les reconoce su «progreso desde el año 2000» o cambian del proyecto de gobierno, con el que también han establecido un cacicazgo.