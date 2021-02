Hoy Estado de México – febrero 17, 2021

Se le complica Tlalnepantla a la oposición

Las cosas parecen complicársele a la coalición Va por el Edomex en Tlalnepantla, pues aunque la postulación de candidato le corresponde al Partido Revolucionario Institucional (PRI), todo indica que su propia militancia y la de los institutos políticos aliados no quieren hacer campaña con los candidatos que aparentemente les han impuesto.

Primero, al interior del tricolor, las cosas se han puesto color de hormiga, pues rechazan tajantemente la postulación de Marco Antonio (Tony) Rodríguez Hurtado, a quien no ven como un priista, sino más bien como un chapulín, y acusan de ser uno de los peores candidatos por supuestas prácticas en las que ha incurrido en el pasado.

Por otro lado, en el PAN descartan apoyar a Tony Rodríguez por ese mismo pasado en el que no olvidan su renuncia al panismo en un momento trascendente, además de que los liderazgos nos tienen interés en apoyar una coalición en la que no fueron tomados en cuenta, por lo que ni el casi desaparecido Grupo Tlalnepantla, ni Adrián Juárez y mucho menos Alberto Díaz Trujillo, éste último operando ya para Morena, harán campaña para cumplir los acuerdos de su partido, lo que le da a Morena muchas posibilidades para retener este municipio.

Pelearán por el hueso

Uno de los distritos más competidos del Estado de México será el 29, que tiene sede en Atizapán y Naucalpan, y es que todos los partidos quieren quedarse con él, por lo que los registros de aspirantes se cuentan por decenas, pues todos tienen aspiraciones en quedarse con las zonas residenciales de ambos municipios del Valle de México.

La elección de los candidatos se torna compleja, pues en el Partido Acción Nacional (PAN), los interesados en quedarse con él son Edgar Olvera, quien buscaría la reelección en su distrito para retener la coordinación nacional de diputados panistas, aunque las encuestas apuntan a que su compañera de bancada, Ingrid Schelemsky, se encuentra mejor posicionada en esta región.

Por si no bastara, la ex síndica Mariela Pérez de Tejada anunció que también busca obtener la candidatura por este distrito, por lo que también se registró en el proceso interno del blanquiazul, mientras que la líder vecinal, Martha Moya Bastón, prima de Angélica Moya, virtual candidata del PAN en Naucalpan, comenzó a hacer precampaña por este distrito.

En el resto de los partidos, las cosas no son distintas, pues son varios los aspirantes a disputarlo en este proceso electoral, entre ellos, Karina Arvizu, por Morena, quien cuenta con los afectos del presidente por su padre; José Luis Durán Reveles, hermano de la actual alcaldesa y ex presidente municipal panista, irá por el Partido Verde Ecologista de México; y del lado de Movimiento Ciudadano, son ocho los interesados, entre ellos, la presidenta del Copaci de Boulevares, Ana Ramírez Cerón y el ex futbolista Jonathan Martínez.

Mal recibimiento para los nuevos

Que nada bien tomó la militancia del Partido Verde Ecologista de México la llegada de los ex panistas José Luis Durán Reveles y Gonzalo Alarcón, quienes llegaron con una candidatura para ser diputados locales.

Por eso, hoy han convocado a una conferencia de prensa, en la que solicitarán a su dirigente estatal, Pepe Couttolenc, que no haya imposiciones en las candidaturas de elección popular.