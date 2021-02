Hoy Estado de México – febrero 15, 2021

Se enfrentarán los amigos

La disputa por Nezahualcóyotl se vislumbra atractiva y es que todo parece indicar que ésta quedará entre quienes, en el pasado, fueran grandes amigos y compartieran el mismo partido, pero el tiempo los llevó a anteponer sus intereses particulares, por encima de los propios.

Y es que en el siguiente proceso es un hecho que se confrontarán Juan Hugo de la Rosa García que, tras el recibimiento de Mario Delgado a su organización Unidos por México, es casi un hecho que postulará a su hija, Carmen de la Rosa; Juan Zepeda Hernández, quien buscará la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano.

A quienes se sumará Héctor Bautista, jefe político de los dos anteriores, quien se encuentra en la fase final de la negociación con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los tres perredistas se conocen entre sí, saben cuáles son sus ventajas y sus desventajas en el terreno político, pero sobre todo, saben lo que significa perder ante su ex compañero, por lo que la batalla será recia.

El perdedor de Tlalnepantla

Que el gran perdedor del proceso interno del Partido Acción Nacional fue el regidor de Tlalnepantla, Adrián Juárez, pues ante la conformación de la coalición con el PRD y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el panismo cedió el territorio a este último, para postular al candidato, por lo que atrás quedó su intención de disputar la presidencia municipal, pese a que, sin tapujos, él decía a propios y extraños que ya se veía como el alcalde.

La decisión fue un duro golpe al ego de Adrián Juárez, quienes, dicen, pecó de soberbio antes del inicio proceso electoral, por lo que, al ser un candidato que no había ganado antes y que no garantizaba el triunfo frente a sus adversarios de Morena, se decidió que el tricolor fuera quien pusiera el candidato, aunque la situación se agrava, porque la familia Ugalde no quiso competir, por lo que se quiere imponer a Marco Antonio Rodríguez Hurtado como el candidato de la coalición, aunque éste no tiene los afectos de la mayoría.

Y aunque Adrián Juárez logró que Krishna Romero fuera considerada como candidata a una diputación federal, no logró espacios para obtener una candidatura en lo local, por lo que aseveró que terminará su gestión como regidor y después… estudiará su permanencia en el albiazul.

Garantiza PVEM cumplimiento de cuotas

Que a pesar de que en los últimos días ha dado a conocer la incorporación de viejos perfiles provenientes de otros partidos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) garantizará la paridad de género y las cuotas de jóvenes que se han establecido como obligatorias.

El dirigente estatal, Pepe Couttolenc, aseguró que no tendrán problemas con el cumplimiento de las cuotas, aunque sí buscan perfiles que tengan reconocimiento social por el esfuerzo que han hecho a lo largo de los años.