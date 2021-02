El PES podría hacerle el caldo gordo al PRI-PAN-PRD

Los integrantes del extinto Partido Encuentro Social, hoy Encuentro Solidario, ambos PES, podrían hacerle el caldo gordo a la coalición Va por Edomex y es que, al verse imposibilitados de ser atractivos políticamente, al quedar fuera de cualquier coalición por las reglas que establece la ley electoral para partidos con nuevo registro, sus cuadros parecen ya no encontrar atractivo al instituto político que los postuló hace poco más de tres años.

Y aunque el camino natural pudiera ser irse con alguno de los integrantes de la coalición Juntos Hacemos Historia, parece ser que no están encontrando eco en la solicitud, pues en las candidaturas llevará mano Morena, seguido del Partido del Trabajo y, finalmente, Nueva Alianza, quienes sí forman la alianza.

Ante la desatención de sus aliados, los integrantes del PES han dejado de preocuparse por su partido, el cual anda buscando cuadros por todos lados, por cierto, y en su lugar, han comenzado a buscar acercamientos con Va por Edomex y, en especial, con Acción Nacional y el Sol Azteca, a quienes les faltan cuadros en algunas regiones importantes.

Ayer, se dio el primer anuncio de la incorporación de Guillermo Fragoso, ex PES, al Partido de la Revolución Democrática, aunque se espera que este fenómeno se replique en Atizapán, Cuautitlán y Tlalnepantla, por mencionar algunos, de personajes que no han encontrado un espacio en Morena o que no se han entendido con los alcaldes en funciones.



El senador Higinio Martínez Miranda y la virtual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, siguen caminando en el mismo barco, por lo que, a pesar de que hay personas que quieren o pretenden distanciarlos, ambos saben que su futuro político depende del otro

«Como texcocanos y amigos, la relación que mantengo con la maestra @delfinagomeza es permanente. Ella, próxima secretaria de Educación Pública federal y yo, senador de la República, sabemos perfectamente qué hacer por el #Edomex. Este fin de semana nos reunimos nuevamente», señala el mensaje que difundió ayer el líder del Grupo de Acción Política, Higinio Martínez, en una clara confronta con quien desea separarlos.

Nada más aventurado, pues tanto Delfina Gómez como Higinio Martínez, saben que se necesitan ambos, pues la primera tiene los afectos del presidente Andrés Manuel López Obrador y el segundo, el liderazgo político, para permanecer en la vida política del Edomex.