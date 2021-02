Hoy Estado de México – febrero 17, 2021

Estudiantes de educación básica de Atizapán de Zaragoza recibieron tabletas electrónicas, por parte del ayuntamiento, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que ayuda a reducir la brecha digital en el municipio.

Esta herramienta tecnológica es un gran apoyo para la educación de la niñez, en esta nueva modalidad de escuela en casa, originada por la pandemia por Covid-19, así lo indicó la alcaldesa Ruth Olvera Nieto.

Al menos 4 mil 580 estudiantes de educación básica pública fueron beneficiados después de haber entregado la documentación solicitada en la convocatoria.

Este programa se enfocó en los estudiantes que obtuvieron un promedio escolar igual o mayor a 8, y que no habían recibido ningún otro tipo de apoyo por parte del gobierno local.

A partir de este miércoles y hasta el 26 de febrero se realizará la entrega de tabletas electrónicas en el teatro Zaragoza de 10:00 a 15:00 horas, y va de acuerdo a la inicial del apellido paterno de la madre, padre o tutor de la siguiente manera:

17 de febrero, iniciales A y B; 18, C, D y E; 19, F y G; 22, H, I, J, K y L; 23, M y N; 24, O, P, Q y R; 25, S, T y U y el 26 de febrero, V, W, X, Y y Z.

Los beneficiarios deben presentar la identificación oficial de la madre, padre o tutor en original y constancia de estudios del estudiante.

De no cumplir con los requisitos, no se entregará el dispositivo y no habrá más fechas para recogerlos.