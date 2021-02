Hoy Estado de México – febrero 20, 2021

Durante la pandemia por Covid-19, han muerto muchas personas en el mundo y muchos otros han librado el contagio manteniendo el aislamiento y teniendo los cuidados necesarios. Pero la realdad es que los fallecimientos se mantienen a la alza y cada uno guarda una historia digna de contar. Es el caso de un docente universitario de Perú, quien, a pesar de haberse contagiado del virus, luchó hasta lo último y continuó haciendo lo que siempre fue su pasión: dar clases.

Jorge Jesús Gavelán Izaguirre, de 71 años murió el miércoles pasado a causa del Covid-19. Jorge aun enfermo no falló ni un día a su clase.

Una cardiopatía complicó su estado de salud ante su contagio de coronavirus y debido a ello, tuvo que ser internado en un hospital de Lima, Perú, por lo que, sin problema alguno, la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos contrató a un profesor sustituto para que atendiera a su grupo.

No obstante, Gavelán Izaguirre se dio cuenta de que sus alumnos no estaban obteniendo los resultados deseados, por lo que, ya estando en su hogar, decidió continuar con su labor. Nuevamente dio clases, pero ahora con su tanque de oxígeno, cerca de 6 horas al día, debido a esto, su consumo de oxígeno aumentó, y aunque su familia le pedía descansar, no aceptó, de acuerdo con el diario El Comercio.

“Le dijimos, papá para, y nos dijo: No, yo quiero continuar. Y continuó. Dictaba clases virtuales tres veces a la semana, a tres salones. Eran un promedio de 6 horas diarias. Llegó a concluirlas, tomó el examen final y desde ahí recién se sintió mal. De necesitar 4 litros de oxígeno, de pronto pasó a 9 litros y tuvimos que llevarlo al hospital”, explicó su hija Fabiola, a Biobiochile.

Sus estudios más recientes, arrojaron un deterioro considerable en su salud y volvió al hospital.

“Lo llevamos de emergencia y le hicieron la prueba de antígeno y salió negativo. Le tomaron una tomografía pulmonar y le dijeron que tenía fibrosis y derrame pleural. Dijimos, ok ya el covid se fue y tratemos de reparar el daño que tiene. Mi papá nos pidió, por favor, que si la prueba salía positiva lo lleváramos a la casa porque él no quería volver al área covid del hospital. Cuando estuvo en UCI fue muy fuerte y vio morir a gente todos los días”, indicó Fabiola.

Y a pesar de que el docente quería regresar a casa, ya no pudo hacerlo, pues tuvo que ser trasladado a la UCI de cardiología, permaneciendo ahí hasta su muerte.

Este caso conmovió muchos corazones alrededor del mundo, ya que es una evidencia de que el amor y la vocación es más fuerte que una enfermedad tan grave.