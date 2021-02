Hoy Estado de México – febrero 25, 2021

La famosa cantante Lady Gaga ofreció una recompensa de US500,000 dólares para quien le devuelva a dos de sus bulldogs franceses luego de que la noche de este miércoles dos sujetos los secuestraran e hirieran de bala cuatro veces en el pecho al paseador de los caninos en Los Ángeles.

De acuerdo con informes, los delincuentes emboscaron minutos antes de las 10 de la noche a Ryan Fischer, de 30 años, al exterior de una vivienda ubicada en la Avenida Sierra Bonita mientras daba un paseo con los tan queridos perritos de Gaga, Koji, Miss Asia y Gustav. Los hombres se llevaron secuestrados a Koji y Gustav, mientras que la señorita Asia, consiguió escapar.

Los elementos policiacos recibieron la alerta sobre algunos disparos y a llegar encontraron a Fischer herido de gravedad, pero aun consciente, por lo que lo trasladaron a un hospital cercano. Hasta el momento él se encuentra estable y en recuperación.

En una imagen compartida mediante redes sociales, se puede ver a Fischer sobre la acera abrazado a Miss Asia mientras se le brindaban los primeros auxilios.

Hasta el momento se desconoce si los delincuentes sabían que los caninos son de la artista, no obstante, los bulldogs franceses llegan a venderse entre US$ 3,000 y US$ 5,000, y los que tienen pedigrí llegan hasta los US$ 10,000.