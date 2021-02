Hoy Estado de México – febrero 01, 2021

En una conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó sus amuletos con los que se protegía contra el COVID-19, lo que causó en algunos mexicanos indignación y a otros se les hizo cómico.

Aprovechando la popularidad del acontecimiento, Carolina Gómez puso manos a la obra e ideó fabricar algunos amuletos con la imagen de López Obrador y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En una entrevista con el diario Milenio, Carolina contó que se le ocurrió colocarles a los amuletos unas oraciones y la imagen del presidente y el encargado del control de la pandemia a nivel nacional.

“Si usted desea salir y no es necesario no lo haga, no sea necio y regrese a su pinche casa”, se lee en el relicario de López-Gatell.