Arturo Callejo – febrero 15, 2021

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya tiene su Comité de Blindaje en el Estado de México, cuyo objetivo es evaluar y seleccionar a través de once puntos, a los mejores candidatos a ocupar diferentes cargos de elección popular para las votaciones del 06 de junio próximo.

El dirigente estatal de este instituto político, José Couttolenc Buentello, explicó que los requerimientos se basan en que la persona no tenga antecedentes penales en los ámbitos del fuero común y fuero federal, que no sean deudores o deudoras alimenticios y que no hayan sido sentenciados por delitos como hostigamiento, acoso, abuso, violación sexual, feminicidio, violencia económica, violencia psicológica, política o digital.

También debe haber un compromiso para que, si llegase a ocupar el cargo, haya paridad de género y que no hayan cometido violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.

Además, deben tener compromiso absoluto con el cuidado del medio ambiente, que lleven al día sus obligaciones patrimoniales y que sus propuestas sean incluyentes para las minorías mexiquenses como son los jóvenes, los indígenas, los adultos mayores y que promuevan y garanticen la inclusión de la comunidad lésbico-gay en la entidad.

“Somos un partido comprometido con la ciudadanía, nuestra alianza es únicamente con la gente y con la sociedad y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr entablar una comunicación permanente y directa con todos y cada uno de los mexiquenses. «Este Comité va a realizar, implementar y supervisar que todos y cada uno de los candidatos emitan las declaraciones necesarias bajo protesta de decir verdad que se estimen necesarias para garantizar que cumplan con las finalidades para las cuales está siendo creado. Nosotros no vamos únicamente a hablar y hacer promesas al viento, como pareciera que se hace hoy en día en muchos partidos, vamos a generar las estructuras y vamos a requerir los documentos que nos generen certeza en que vamos a competir con los mejores y vamos a tener a los mejores candidatos que sin duda alguna llevarán un mejor futuro y un bienestar a los municipios del Estado de México”, acentuó el también coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la 60 Legislatura mexiquense.

Derivado de que, en las votaciones de 2018, el Verde Ecologista de México en esta entidad federativa obtuvo la votación más alta en la historia del partido, se sigue recorriendo y trabajando en cada uno de los municipios.

“Eso ha hecho que diferentes perfiles nos volteen a ver, ahorita estamos prácticamente en los últimos ajustes, queremos dar certeza a la ciudadanía, de que los perfiles que vamos a andar lanzando por parte del Partido Verde van a ser perfiles que cumplan con cada uno de estos requisitos que nos ha exigido la ciudadanía en diferentes municipios del estado”, ahondó José Counttolenc.