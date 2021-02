Hoy Estado de México – febrero 28, 2021

Este fin de semana fue hospitalizado de emergencia Ricardo González “Cepillín”, luego de sufrir una caída en las escaleras de su casa que le dejó una lesión en la columna.

Los familiares del “payasito de la tele” informaron que fue ingresado al Corporativo Hospital Satélite, en Naucalpan Estado de México.

La familia de Cepillín pidió a través de la plataforma GoFundMe, ayuda a los fans del animador, para poder cubrir los gastos de la cirugía que necesita.

En las cuentas de Facebook de Cepillín se compartieron varias cuentas para que los fanáticos puedan realizar depósitos.

De acuerdo con el mismo Ricardo González, esta no es la primera vez que pasa por un accidente de este tipo.

«Nunca pensé que iba a pasar por esto. Imagínate estaba bajando las escaleras, y por la edad o lo que tú quieras, me iba a caer y me agarré del pasamanos (…) me di el chicotazo y sentí un tirón en la columna. He sido bien loco toda la vida, me he quebrado cuatro huesos de la cara, me caí del trapecio, he sido muy hiperactivo», dijo al pedir ayuda.