Hoy Estado de México – febrero 27, 2021

Tras el anuncio de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de repetir el proceso de selección para candidato a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio no quita el dedo del renglón y escribió en su cuenta de Facebook:

«Ánimo compañeras y compañeros. Hay toro”, refiriéndose a su sobrenombre.

Aunque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena tomó la decisión de elegir nuevamente a un candidato o candidata para la gubernatura de Guerrero, Salgado Macedonio puede volver a participar en el proceso.

Pues según la sentencia de la Comisión, las imputaciones hacia Félix Salgado sobre violencia política de género y de fama pública han resultado infundados, por lo que se debe repetir el proceso de selección de aspirante

Según algunas fuentes de Morena, la sentencia deja libre la posibilidad de que el imputado por abuso sexual, pueda participar otra vez.

De esta forma, Marcial Rodríguez Saldaña, secretario general de Morena en Guerrero, aseguró que Salgado Macedonio sigue como candidato, mientras no exista una resolución oficial.

“Sí, hay un comunicado, pero vamos a esperar la resolución completa con sus firmas (…), estamos en campaña electoral, obviamente hay trascendidos, haycomunicados, pero mientras no haya una resolución, tengo que ser muy cuidadoso; no voy a dar por válido un comunicado hasta que no tenga una comunicación oficial con firmas”, indicó Rodríguez Saldaña, de acuerdo con el diario La Jornada Guerrero, propiedad de Salgado Macedonio. No obstante, aseguró que habiendo una resolución oficial se tiene que respetar.

Por su parte, Yolitzin Jaimes, de la colectiva Las Revueltas, aseveró que, ya que haber retirado la candidatura a Félix Salgado fue un buen paso, sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) debe continuar las indagaciones sobre la denuncia por abuso sexual.

“No olvidemos que, aunque no sea electo candidato a gobernador de Guerrero, tiene una carpeta, hay una víctima sin acceso a la justicia, hay una víctima desaparecida, ya demostramos que organizadas podemos lograr que un violador no pueda ser gobernador”, dijo la activista.

“No quitemos el dedo del renglón, él tiene que llegar a la cárcel, se le tiene que retirar el fuero, no debe regresar al senado y no lo deben postular en ningún partido político, porque estoy segura de que es muy probable que esté buscando irse al PT”.