Redacción – febrero 1, 2021

La tarde de este lunes Guillermo Fragoso Báez, sexto regidor del municipio de Ecatepec, anunció su adhesión al Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto a su grupo político integrado por unas 75 mil personas con sus respectivas familias.

Fragoso Báez, llegó al cargo que desempeña actualmente, representando en las elecciones del año 2018 al Partido Encuentro Social (PES), aunque nunca tuvo militancia en él y tras la extinción del mismo comenzó un análisis de las opciones políticas que existían.

“Quienes me conocen, saben que no soy político, pero que gracias al sindicalismo he dedicado mi vida a luchar por los agremiados y sus causas. Soy un hombre de trabajo, de vocación, de servicio, que vengo a demostrar el amor que me tengo a mi tan querido Ecatepec”, apuntó el regidor.