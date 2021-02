Hoy Estado de México – febrero 24, 2021

Colgado de una cadena de metal fue hallado el cuerpo de Gerardo “N” de 63 años, quien decidió quitarse la vida porque se quedó sin dinero para comer, para medicamentos y para sus necesidades básicas.

Dentro de su casa, ubicada en la calle Asunción, de la colonia Citara Ciudad Integral Huehuetoca fue encontrado sin vida Gerardo el pasado 20 de febrero, quien dejó un mensaje póstumo en una cartulina, culpando de su decisión a los empleados de Banco Azteca de Huehuetoca.

“Para las autoridades, con todo respeto doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida, ya que el personal de Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro. No tengo ni para comer, ni para doctor, ni para medicina, ni para las necesidades más básicas y en 8 meses no he podido llegar a un juez” se lee en lo que fue el último mensaje.

En la cartulina el hombre también culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador por haberle quitado el Seguro Popular.

La carta especifica también su última voluntad, que sus restos fueran enviados a una fosa común pues no tenía hijos, familia, amigos o dinero para un funeral.

De acuerdo con los medios locales, en Banco Azteca le hicieron un fraude para vaciarle su cuenta de ahorros, cuyo monto era de un millón diez mil pesos.

En la cartulina, el adulto mayor detalló la forma en la que los empleados de Banco Azteca le robaron todos sus ahorros y responsabilizó a Nayelli “N”, subgerente del Banco Azteca de Huehuetoca y a sus compañeros.