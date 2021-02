Hoy Estado de México – febrero 13, 2021

Acompañado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el comentarista deportivo, Enrique Garay, se destapó como candidato a la presidencia municipal de Huixquilucan, pese a que la selección de las candidaturas se llevará a cabo mediante el método de encuestas.

A través de un video difundido en la cuenta de Mario Delgado, Enrique Garay señaló que disputará la presidencia municipal de Huixquilucan, llevando como banderas la promoción del deporte y la cultura en este municipio, aunque reconoció ser de Ecatepec.

Por su parte, Mario Delgado aseguró que éste será el mejor partido en la vida del comentarista, solo que ahora no le tocará narrarlo, sino vivirlo, al tiempo en que le dio la bienvenida.

Tras darse a conocer su intención de disputar la alcaldía de Huixquilucan, usuarios de redes sociales criticaron la postulación de Enrique Garay y lamentaron su incursión en la vida política.

En lo personal, no tenía idea de esta suma 😳

Ufff terrible festejo de @mario_delgado que se ve que" no tiene ni 2 dedos de frente". El sr. Garay no tiene autoridad moral para empezar !! Y es un incondicional del delincuente evasor Salinas Pliego. Terrible esa bienvenida.

Sus escándalos

El comentarista Enrique Garay ha estado involucrado en varios escándalos a lo largo de su vida como comentarista, relacionados con su vida personal.

El primero de ellos, ocurrió en el año 2002, cuando se dio a conocer que su entonces esposa Liliana Lago, con quien se había casado en 1997, se encontraba embarazada del entonces futbolista Cuauhtémoc Blanco, con quien sostenía una relación extramarital.

De acuerdo con la prensa de espectáculos, Enrique Garay solo había vivido un año con la modelo que se hizo popular con Brozo, pese a que llevaban cuatro casados, por lo que el comentarista fue quien solicitó el divorcio.

Meses después, Liliana Lago, entonces conocida como «La Nacha Plus», había declarado que Enrique Garay presuntamente padecía de impotencia sexual, debido a un tratamiento para la calvicie que consumía, lo que supuestamente la llevó a buscar la relación extramarital que generó un escándalo en la prensa deportiva y de espectáculos.

Él (Enrique) usaba una sustancia para la calvicie. Es un tratamiento largo que tiene efectos secundarios y uno de esos efectos secundarios fue la impotencia y la falta de interés sexual. A él le importaba más que se le cayera el cabello, que salvar nuestro matrimonio y eso como mujer me dolió mucho”, declaró en su momento.

En junio de 2003, su ex esposa inició una demanda con la intención de que Enrique Garay la indemnizara por el divorcio, por lo que solicitaba 20 por ciento de las percepciones que obtenía el comentarista deportivo retroactivas desde marzo de 2002, por el tiempo en que estuvieron casados.

Se filtra su miembro viril

Aunque quizá el escándalo más importante en el que se ha visto rodeado fue en la difusión de una imagen de su miembro viril en febrero de 2012, a través de su cuenta de Twitter.

«@quiquegaray: Me estoy despertando a las 03:46 am de Londres… Mi cuenta fue hackeada… ¿Qué hago…?” y “Ofrezco mil disculpas a todos… No entiendo esto… ¿Qué se hace?”, fueron parte de los mensajes que publicó el comentarista para tratar de justificar la difusión de esa imagen que fue tendencia por varios días.