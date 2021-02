Osvaldo Müller – febrero 23,2021

La vacuna China “Sinovac” se convirtió en un regalo anticipado para que la señora Isabel Tenorio Chalqueño festeje su centenario de vida el próximo 8 de marzo “Eso es lo que quería, que ese fuera su regalo de ella, antes de cumplir cien años que tenga su vacuna, ya se nos hizo y ya”, mencionó María Dolores Lomelí, hija de la adulta mayor.

La mujer, quien es habitante de la colonia Jardines de Ecatepec, en el municipio Ecatepec y que nació en el año de 1921, comunicó a sus familiares que ella se rehusaba a vacunarse y mejor donaba la dosis del biológico.

“Fíjese que yo les había yo dicho, yo no voy, esa vacuna que me van a poner le va a hacer falta a un joven, a una persona que tiene ilusiones de trabajar, de hacer esto, de hacer lo otro, yo ya voy de salida, ya voy a cumplir cien años y hasta sería un crimen que me pongan a mí una inyección que ya no me va a quitar los años”, señaló doña Isabel.

Sin embargo, sus seres queridos tuvieron que mentirle piadosamente para que acudiera este martes a vacunarse al Centro Cultural y Deportivo “Las Américas” “la convencí que porque era orden presidencial, que si no la vacunan me castigaban a mí, piadoso porque todavía ayer no sabía, hasta el día de hoy le dije que la íbamos a vacunar, ósea, que fue de al momento”, apuntó María.

Al enterarse que su hija podía ser sancionada, esta tierna abuelita aceptó acudir a la vacunación “pero ya me habló mi hija y mi nieta muy bonito, todas van a vacunarse porque si no, no te ponen la vacuna no vas a salir en la lista y las amoladas vamos a ser nosotras, van a decir que no te llevamos. Pues yo le dije, ni lo mandé Dios, vamos, a ver si me quitan unos 20 años”, finalizó la señora Tenorio Chalqueño.

Nació el 8 de marzo de 1921, en unos días cumplirá 100 años y su regalo fue la #vacuna contra la #COVID19, por la que esperó pacientemente en #Ecatepec.



El personal del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realizó la aplicación de la vacuna asiática a la femenina, quien luego de esperar los 30 minutos en observación partió a casa para poder seguir conviviendo, aunque ahora sea a la distancia con sus 4 hijos, 14 bisnietos, 10 bisnietos y una tataranieta.