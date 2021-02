Arturo Callejo-febrero 19, 2021

Las personas que padecieron COVID-19 son propensas a enfrentar, después de la enfermedad, dificultad para respirar, tardan en recuperar los sentidos del gusto y el olfato, se cansan fácilmente, sienten dolores musculares y de articulaciones, además de que presentan cuadros psiquiátricos, advirtió Fernando Villareal Amate, coordinador de Información y Análisis Estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El síndrome Post COVID o COVID prolongado se presenta cuando la persona, que ya no es contagioso para el resto de las personas, pero que enfrentó un virus moderado o grave, manifiesta cansancio y le falta el aire al momento de realizar pequeñas actividades o también cuando recorren distancias largas, cargan objetos pesados o suben escaleras.

“Otra de las situaciones más comunes que se han presentado, son los trastornos psiquiátricos, aquí hay que identificar un trastorno psiquiátrico, que no es estar loco. Sln patologías que afectan la parte funcional del cerebro y su función emocional, en estos casos, lo que se presenta normalmente son pacientes con cuadros de ansiedad en los que se refiere al insomnio, además de que hay dificultad para respirar, dolor de pecho, pensamientos recurrentes y esto sí se está manifestando de forma muy común en los pacientes”, agregó el especialista del Seguro Social.

Recomendó a las personas que tuvieron COVID-19 y que aún les cuesta trabajo respirar o que registren niveles de saturación abajo del 90 por ciento, que recurran al médico para que les recete posiblemente el uso de oxígeno por algunas horas, estando en casa.

Esta serie de síntomas o secuelas pueden presentarse por dos a cuatro semanas o, incluso, hasta por mes y medio, aunque el sistema respiratorio de la persona puede tardar en recuperarse entre dos a tres meses.

“Sin embargo, al ser una enfermedad nueva que apenas va a cumplir un año de haberse identificado y se ha estado observando e investigando, todavía existen muchas tangentes que no conocemos. No sabemos qué es lo que viene después, no sabemos si tenga repercusiones a un mediano y largo plazo, esto es ahorita a corto plazo lo que hemos identificado y el seguimiento que vamos dándole a los pacientes”, finalizo el experto en salud del IMSS.