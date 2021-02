Manuel López – febrero 08, 2021

Más de 200 personas, entre rescatistas, familiares y amigos, buscan, en las faldas de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, a Dulce Karen Conde Pérez, extraviada desde hace quince días en el municipio de Amecameca.

Ayer, acompañados de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la policía municipal, amigos y comuneros de San Pedro Nexapa, conformaron brigadas especiales para dar con el paradero de la joven de 20 años, que desapreció tras salir de su vivienda el pasado 24 de enero.

De acuerdo con familiares de Dulce Karen, quien es madre soltera de una menor de tres años, la última vez que fue vista, fue cuando salió de su domiclio, ubicado en esa comunidad, alrededor de las 19:00 horas, sin motivo aparente y desde entonces, sus padres no saben nada de ella.

«Su mamá pensaba que había ido a la tienda y que iba a regresar, pero lamentablemente ya no volvió. Ese día, ella estaba en su casa, no había salido para nada, pero entre 6:30 y 7:00 salió, pero no dijo a dónde. No dijo nada. Se salió y dejó el teléfono cargando y, hasta la fecha, desconocemos la dirección a dónde fue», narró su prima Jaqueline Onofre.