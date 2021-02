Hoy Estado de México – febrero 15, 2021

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó el cambio en la Secretaría de Educación Pública (SEP), dejando como titular a la maestra Delfina Gómez Álvarez.

El mandatario informó que Esteban Moctezuma Barragán, fue propuesto por nuestro país para ocupar la Embajada de México en Estados Unidos, por lo que ocupará ese cargo.

Esteban Moctezuma comparecerá este lunes ante el Senado para conseguir su ratificación como embajador.

Delfina Gómez aseguró que asumir la titularidad de la SEP es el encargo más hermoso que pueda existir.

“Yo viví las reformas desde el aula, en el grupo. Por ello al reflexionar si esta experiencia que tengo me hace merecedora del cargo, me contesto que no, sino que me legitima, porque me llena de honra”, adujo.