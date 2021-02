Hoy Estado de México – febrero 17, 2021

La joven actriz Danna Paola ha logrado gran éxito por su participación en la serie española ‘Élite’ de Netflix, misma que prepara ya su cuarta temporada en ‘streaming’. No obstante, estar en un país que no es el suyo, ha sido complicado para Danna, quien revela los terribles instantes vividos mientras rodaban la primera temporada en Madrid.

«Me pasaron cosas horribles en Madrid en la primera temporada. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de salir a la calle, salir a las cuatro de la mañana, caminar y sin que me pasara nada. No sentirme insegura, pero un día me pasó una experiencia muy loca», recuerda la actriz en ‘La entrevista con Jordi’ a través de Youtube.

Danna Paola había recibido a un amigo mexicano, y aunque al otro día tenía grabación de la serie a las ocho de la mañana, decidió ir a cenar con él:

«Fuimos a un lugar muy cool. Tenía un dj latino y había muy buen ambiente. No quería salir porque teníamos que grabar al día siguiente, pero nos quedamos un rato porque a las 10 abrían la pista con el dj». «Cuento esto porque es muy importante que seamos conscientes de con quien estamos» «Allí había un grupo de latinos que estaban fumando shishas. Mi amigo me dijo que eran muy guapos, pero yo no estaba para ligar, yo no ligo en antros. Nos pedimos un gin-tonic entre los dos y empezamos a hablar con esos chicos. Ellos me piropeaban, me invitaron a fumar y, de repente, mi amigo se fue al baño. Yo dejé mi vaso mientras hablaba, y en ese momento llegó otro chico y me dice si ese es mi vaso y me lo pasa. Yo bebí tan normal, pero al poco rato me empecé a sentir, de verdad, muy mal. Me empecé a marear, me dio como mucho sueño. Se me encendió la luz de peligro y les dije que me quería ir. Ellos empezaron a preguntarme si me sentía bien y demás, y yo trataba de mantener la cordura, pero me empecé a sentir fatal», reveló la estrella.

«Al llegar mi amigo, no habían pasado ni 10 minutos, le dije que me encontraba mal y que me quería ir, y ya no sé más. No sé ni cómo cogimos el Uber. No me acuerdo de qué pasó después. Solo recuerdo marcar el número de urgencias en mi casa y la llegada de los paramédicos. Nunca supe qué me echaron en la bebida», dijo la joven.