Isaac Ramírez – febrero 16, 2020

Por segundo día consecutivo, se registra un apagón masivo en municipios del Valle de Toluca, de la Zona Oriente y la Región de las Pirámides, en el Estado de México, tales como Almoloya de Juárez, Chicoloapan, Chiconcuac, Lerma, Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca, Valle de Chalco y Zinacantepec.

Asimismo, el corte eléctrico se registra también en comunidades de Acolman, Atenco, Axapusco, San Martín de las Pirámides y Texcoco, de acuerdo con reportes policiacos.

El apagón eléctrico se registra, luego de que esta tarde el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informara que este martes se podrían presentar nuevas interrupciones en el suministro de la luz en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

El sistema eléctrico nacional dio a conocer que estos cortes de carga serán rotativos y aleatorios y ocurrirían a partir de las 18:00 y hasta las 23:00 horas, debido al aumento de la demanda vespertina y nocturna del servicio y a la falta de disponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país.

Más tarde, dio a conocer que dichos cortes serían programados en un lapso de entre 15 y 30 minutos, para mantener la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico, pese a que algunas comunidades ya reportan más de 30 minutos sin el servicio.

Ante este nuevo apagón, el Cenace recomendó apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.