Hoy Estado de México – febrero 04, 2020

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió que la vacuna contra el COVID-19 de la empresa AstraZeneca no se encuentra a la venta entre particulares en páginas de internet, vía telefónica, farmacias, hospitales y/u otros puntos de venta, por lo que pidió a la población no adquirir ningún agente biológico que se haga pasar por estas dosis.

«En caso de que le ofrezcan a la venta la vacuna de AstraZeneca, S.A. de C.V., no deberá adquirirla, ya que, por el momento, en México no está autorizada su venta al sector privado y la empresa no reconoce a ningún intermediario para este fin», indicó.

La Cofepris señaló que cualquier producto que se haga pasar como una vacuna contra el COVIZ-19, representa un riesgo para la salud de la población, por ser de dudosa procedencia, por lo que llamó a la población a denunciar cualquier venta u ofrecimiento de este tipo en la página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/denuncias-sanitarias.

«En caso de que haya comprado la vacuna y ésta haya sido aplicada, puede hacer el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en los siguientes puntos de contacto: liga electrónica “¿Te hizo daño un medicamento?”, VigiFlow, eReporting, ubicados en la página web https://www.gob.mx/cofepris o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx», mencionó.