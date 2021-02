Manuel López – febrero 15, 2021

Familiares de Adrián Chavarría Chavarría, chofer de Uber desaparecido desde el pasado viernes en el municipio de Los Reyes La Paz, mantienen un bloqueo sobre la carretera federal México-Texcoco para exigir su pronta localización.

Desde las 8:00 de la mañana, cerca de 80 personas se reunieron a la altura del municipio de Chicoloapan para exigir apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tras cuatro días sin saber de él.

De acuerdo con su esposa Evelin García, el día de su extravío Adrián salió de su domicilio en el municipio de Chimalhuacán para iniciar con un servicio en la comunidad vecina de Los Reyes Acaquilpan, donde horas más tarde ya no se supo nada de él.

«Él llegó a la casa a las tres de la tarde y salió porque tenía un viaje y de ahí hasta las siete de la noche que le envié un mensaje para saber si estaba bien pero ya no le llegó. Le marcamos y nunca contestó».

Aunque desde esa noche trataron de localizarlo en hospitales y centro de justicia cercanos, a la fecha no han logrado dar con su paradero y la inseguridad que se vive en la última zona de conexión ha complicado las tareas de búsqueda.

«No hemos recibido ninguna llamada como si fuera un secuestro, no tenemos ningún indicio. Entonces estamos aquí plantados porque queremos que las autoridades nos apoyen», agregó.

De acuerdo con sus familiares, al momento no han tenido apoyo de ninguna autoridad para acelerar las investigaciones, las cuales han realizado por su cuenta a pesar del temor de ser agredidos por grupos criminales.

«Levantamos el acta primero en los Reyes, pero no nos apoyaron para nada. Nos mandaron a Nezahualcóyotl donde nos tuvieron 7 horas, pero ni siquiera se concluyó, y al final nos mandaron a Chimalhuacán»

«Ahorita se supone que los policías de investigación ya tienen toda la información, pero al momento no he recibido ni una llamada. No hemos recibido apoyo de nadie».