Arturo Callejo-febrero 23, 2021

Si bien la delegación de San Mateo Otzacatipan, ubicada al norte de la ciudad de Toluca, se rige por sus usos y costumbres, actualmente una buena parte del pueblo está dispuesto a acudir ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a denunciar a algunos ejidatarios, quienes, a decir del señor Alberto Contreras Vázquez, se están enriqueciendo al cobrar hasta 15 mil pesos por la subdivisión de un predio de 200 metros.

El señor Contreras Vázquez acusó al presidente ejidal, Juan José Hernández Torres y al Tesorero Gustavo Fidencio Sánchez Rojas, de prepotentes con la comunidad otomí, cuando éstos deberían de servir a San Mateo Otzacatipan, “y que tengamos un desarrollo, si hacen cosas que las hagan rendir en nuestro pueblo, más no en sus bolsas”.

Indicó que actualmente muchas personas tienen miedo a denunciar a las autoridades estos supuestos abusos, pero ya están cansados de su forma de actuar “queremos saber qué le hacen a todo ese dinero, ellos no tienen por qué cobrar, el pueblo los nombra, ellos no tienen que abusar de esa representación, hay familias que hacen un deslinde de una parcela y a todos les cobran, siento que no deberían cobrar”.

Alberto Contreras Vázquez, poblador de San Mateo Otzacatipan

Aseguró el poblador de San Mateo Otzacatipan, que acudirá ante un Ministerio Público para denunciar la serie de supuestos abusos que han cometido los representantes ejidales, dejando a un lado sus usos y costumbres que rigen a la comunidad de Toluca.