Hoy Estado de México – enero 02, 2020

Un crucero gay se hundió este viernes con alrededor de 60 pasajeros a 400 metros mar adentro de la Playa Quimixto de Puerto Vallarta, Jalisco, aunque todoslos ocupantes pudieron ser rescatados a salvo.

De acuerdo con medios locales, los ocupantes festejaban la llegada del Año Nuevo a bordo del catamarán Canuwa; sin embargo, se presentaron condiciones no favorables para embarcar, pese a ello, el barco partió cerca de las 11:30 horas, pero el fuerte oleaje ocasionó que el agua ingresara en el cuarto de máquinas, lo que derivó en el hundimiento solo 13 minutos después.

Al sitio, arribaron diez botes pequeños, quienes, de inmediato, comenzaron a auxiliar a los ocupantes, quienes lograron ponerse a salvo con el uso de chalecos salvavidas y a bordo de estas embarcaciones pequeñas.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco reportó que no se registraron pérdidas humanas, solo daños materiales, incluyendo las pertenencias de los ocupantes; no obstante, reiteró el llamado de no usar este tipo de embarcaciones por el momento, tosa vez que prevalecen las condiciones desfavorables.