Hoy Estado de México – enero 05, 2021

En días pasados han circulado en redes sociales fotografías y videos del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que han causado molestia por parte de la ciudadanía por no acatar él mismo sus propias recomendaciones ante la pandemia por Covid-19.

El más reciente fue su viaje a Huatulco, donde no utilizó cubrebocas desde su vuelo y según fue para visitar a familiares en Oaxaca sin olvidar las medidas sanitarias para evitar contagios por coronavirus, asegurando que no hay nada que ocultar.

«No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, es un sitio hermoso, con una población generosa, y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas y estuvimos en una casa particular durante los días de fin de año», justificó López-Gatell, sin embargo, la mujer que lo acompañaba no tiene ninguna línea consanguínea con él, así que no sólo fue familiar el asunto, pero, ¿Quién es esa mujer?