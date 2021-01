Osvaldo Müller – enero 18, 2021

En plena banqueta Ana María Torres de 23 años de edad, dio a luz al medio día de este lunes, al exterior del Hospital General Severiano Reyes ubicado en el municipio de Tultitlán, debido a que en este sitio los médicos la regresaron a casa, pues aún no estaba preparada para entrar en labor de parto.

“Yo la traje a las 7 de la mañana, me la revisaron y a las 9:30 me la regresaron, diciéndome que todavía le faltaba, que tenía 3 de dilatación”, relato la señora Alma Delia, madre de la embaraza.

La mujer regresó a su vivienda y al seguir presentando malestar decidió volver al Centro Médico y al llegar el personal de admisión le informó que no contaban con especialista y la enviaron a otra unidad de salud.

“ De ahí me la llevo a la casa, pero a ella ya no se le quitaban las contracciones. Entonces tuve que molestar a mi vecina para que nos volviera a traer. Y ya la ingresé y la señorita de admisión nos dijo que ya no tenía ginecólogo; me dijo prácticamente que no había quien la atendiera”, mencionó la abuela del menor.