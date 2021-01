Hoy Estado de México – enero 26, 2021

El cantautor Vicente Fernández habló sobre la imagen viral en la que se le observa realizando un tocamiento indebido al seno de una de sus fanáticas mientras se tomaban una fotografía, la cual se hizo viral y ha generado mucha polémica.

“Reconozco que hice mal”, dijo el intérprete en el programa En Casa de Maraque se transmite a través de YouTube y explicó que en principio puso la mano en el estómago de la mujer y pensó que podía tomárselo a mal, por lo que subió la mano, pero no la tocó de manera obscena.

“Eran muchísimas personas y como te digo, le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con esa intención, si lo hubiera hecho con esa intención no lo hago ahí, no me acuerdo ni cómo pasó”, explicó Fernández.

En entrevista para la periodista Mara Patricia Castañeda, agregó que no recuerda cómo pasó, pues había muchas personas que pasaban rápidamente a tomarse una foto con él.

Sobre las declaraciones de las otras mujeres que afirmaron haber pasado una situación similar con él, dijo que ofrecía una disculpa y rechazó pensar que lo hacían por alguna cuestión monetaria.

Reiteró que no sabe las circunstancias en que ocurrieron las cosas, pues se trataba de sólo algunos segundos en que la gente pasaba a tomarse las fotos con él.

“Yo desde ese día que salió eso, no he vuelto a ver la televisión, mas que películas”.

“Hay periodistas y periodiqueros, yo siempre la he llevado bien con todo el mundo, ni sé a veces quiénes vienen para entrevistas, los que hablan mal de las personas no dan la cara”, dijo respecto a los comentarios que algunos comunicadores han hecho al respecto.

Reiteró que no hubo intención, pues de haber sido así, no lo hubiera hecho de esa manera, “la hubiera llevado detrás del rancho, a las caballerizas, pero ella se paró y yo seguí con las fotos”.

Vicente se dijo extrañado de que pasaran tres años para que surgiera la fotografía.

“Me lastima, no me molesta, me lastima, porque yo nunca di lugar a chismes. No fui un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron, nunca”.