Hoy Estado de México – enero 26, 201

En las últimas horas se hizo tendencia la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, junto con sus compañeros Martha Figueroa y Arath de la Torre debido a la opinión que emitieron respecto a la denuncia sobre abuso sexual que expuso la YouTuber mexicana Nath Campos.

La joven rompió el silencio y en un video reveló que hace unos días que fue víctima de abuso sexual por parte del influencer Rix, lo cual ha generado indignación y una gran cantidad de opiniones.

Y es que después de denunciar la agresión que sufrió, múltiples YouTubers levantaron la voz a través de sus redes sociales y la apoyaron; tal fue el caso de Mario Bautista, Sebastián Villalobos, La Divaza, Juanpa Zurita, Juca, entre otros.

Más no ocurrió así en el caso de los conductores del programa matutino ‘Hoy’, quienes este lunes hicieron comentarios que fueron calificados como «desafortunados».

La periodista Martha Figueroa inició con las críticas y cuestionó a Nath por tomar “hasta ahogarse”.

Tras ello, Andrea Legarreta también dio su postura al respecto y se mostró dudosa del caso ya que tanto la youtuber como Rix siguieron trabajando juntos tras el abuso.

“Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana, esto confunde un poco. Yo no digo que no puede ser. Eso confunde un poco”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR:

Finalmente, Arath de la Torre deseó que el caso se aclare lo más pronto posible.

Como era de esperarse los comentarios de los conductores del matutino generaron un sinfín de críticas en su contra por la poca “empatía” demostrada hacia la youtuber.

Tras la ola de ataques en su contra, tanto Andrea Legarreta como Arath de la Torre utilizaron sus redes sociales para ofrecer disculpas tanto a Nath Campos, a su familia, como a sus admiradores que pudieron sentirse ofendidos con sus opiniones.

El primero en hacerlo fue el actor quien a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que explicó lo que en realidad quiso decir con su comentario.

Posteriormente, De la Torre detalló que es consciente de un caso como este pues busca que sus hijas tengan un mundo mejor.

“En ningún momento dije que el alcohol sea tema para violar a una mujer, en ningún momento he dicho que es mentira lo que está sucediendo, no se esperen, denuncien. Tengo dos hijas maravillosas, tengo una mujer que está filmando este video. Les pido de favor que no descontextualicen las cosas que nosotros hacemos, de ninguna manera me metería jamás con una mujer en ese aspecto”, agregó.

Por su parte, Legarreta reconoció su error y afirmó que no se debe estar presente en el lugar de los hechos para creerle a una víctima.

“No era mi intención en ningún momento poner en duda su declaración… yo no estuve presente, me parece que es una situación terrible y me parece que no debes estar presente para el creer o no creer, simplemente si ella lo está declarando y la manera en la que lo está declarando, lo único que yo tengo que hacer como mujer es apoyar y que esto llegue a las máximas consecuencias y que se aclare por los dos lados esta situación”, explicó.