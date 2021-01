Arturo Callejo – enero 25, 2021

Puebleando desde temprano y con guitarra en mano, “El Kerreke” de Toluca, cuyo nombre de pila es Apolonio Salinas, acude a los panteones de distintos pueblos y barrios de la capital mexiquense para cantar el último adiós a quienes lamentablemente perdieron la vida por la pandemia de COVID-19.

El toluqueño comenta que por lo regular va a los camposantos de Santa Cruz Atzcapotzaltongo, San Mateo Otzacatipan, San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan, La Teresona, San Juan Tilapan, Santiago Tlaxomulco, Santiago Tlacotepec y San Felipe Tlalmimilolpan, por citar algunos.

Cuando mucho junta 200 pesos de puras “moneditas” que lleva a su esposa e hija que aún estudia una carrera universitaria.

“Me dan un peso, dos pesos, cinco pesos, 10 pesos y hay voy juntando y hay voy saliendo poco a poco, pero cuando una persona ya me pide una canción me da unos 20 o 30 pesos y ya cuando son cuatro canciones me dan 100 pesos, y así, al día junto 30, 40 pesos, 50 pesos, 200, 150, pero por lo regular junto unos 120, vamos a decir, ¿son buenos no?, ¡claro que son muy buenos!, aunque todo está muy caro pero ya nos alcanza para llevarle algo a mi familia para que coma”, refiere “El Kerreke de Toluca” afuera del Cementerio Municipal de Toluca, que se ubica en la vialidad que lleva a San Felipe Tlalmimilolpan y donde casi a diario hace sonar su melodiosa armónica con la que, junto con los familiares del difunto o difunta, acompaña hasta la puerta del cementerio toluqueño.