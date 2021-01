Manuel López – enero 6, 2020

Melchor, Gaspar y Baltazar comisionaron a una mamá soltera y comerciante de Chimalhuacán para entregar juguetes a los pequeños de escasos recursos de este municipio.

Originaria de Nezahualcóyotl, pero avecindada desde hace ocho años en Chimalhuacán, Lorena Ponce López decidió apoyar a los Reyes Magos este 6 de enero porque en algunas casas no alcanzaron a llegar.

“Me nació porque mucha gente no tiene dinero o trabajo en esta zona y desafortunadamente no lograron llegar los Reyes este día”, explicó.

Con ayuda de su familia y las ganancias que ha obtenido por la venta de artículos por catálogo durante el año, logró juntar más de 200 juguetes para niñas y niños.

Todos los obsequios los entregó esta tarde a menores que viven en casas de cartón a un costado de las vías del tren, justo a un costado del Estadio Neza 86.

“Les pregunto: ¿Te trajeron (algo Los Reyes Magos)? No, no me trajeron porque la situación está muy difícil”, agregó.