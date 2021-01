Hoy Estado de México – enero 28, 2021

Ante la ola de inseguridad y feminicidios que se vive en el mundo entero, una grabación conmocionó las redes sociales, pues un acosador se arrodilló ante una mujer a la cual le faltó al respeto tocándola, para no ser detenido por la policía.

En el video se puede observar el momento en que una mujer solicita el apoyo a elementos policiacos denunciando a un sujeto que tocó su cuerpo sin su consentimiento.

La grabación se realizó en el parque La Pólvora en Villa Hermosa, Tabasco, donde la mujer explica a los policías que se encontraba haciendo ejercicio, cuando el masculino se acercó a ella y le tocó la parte baja de la espalda.

“Tú te me acercaste, todo estaba solo y me tocaste, cuando yo iba corriendo”, le recriminó la joven al sujeto.

Tras tocarla el hombre huyó escondiéndose, momento que ella aprovechó para solicitar ayuda.

“Yo voy a proceder con una demanda legal. Esto te va a servir de lección para que nunca en tu vida lo vuelvas a hacer. Todos merecemos respeto ya sea hombre o mujer, y sin importar si llevamos pantalón o falda”, dijo la mujer.

Después de esto, el sujeto se disculpó expresando que jamás había hecho algo así y buscó excusas para que ella lo perdonara.

“Yo me pongo de rodillas, discúlpeme”, suplicó el masculino, lo cual viralizó el momento.

No obstante, ella aseguró que no lo perdonaría, ya que por eso existen tantos casos de feminicidios en el mundo, así que indicó que su papá y familia son abogados y que no teme por proceder legalmente contra el hombre.

“Señorita, escúcheme, ya no nos volveremos a ver. Un perdón, creo que todos somos seres humanos”, dijo el acusado tratando de convencer a la chica de repensar su decisión.

Finalmente, el hombre quien fue identificado como Edgar “N” fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.