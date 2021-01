Arturo Callejo-enero 27, 2021

Vecinos de la colonia Cuauhtémoc, en el centro de Toluca, se despertaron con la novedad de que, en la esquina conformada por las calles de Juan Álvarez y Sor Juana Inés de la Cruz, ya contaban con un lugar donde se hacen pruebas rápidas de COVID-19, por lo que de inmediato se organizaron para pegar cartulinas fluorescentes en las que expresan su rechazo a dicho sitio que fue montado dentro de un estacionamiento.

El argumento de los colonos, es que, si continúa funcionando este lugar, que solo tiene en un portón blanco la leyenda “PRUEBASRAPIDASMX”, se volverá un “foco” de contagio para toda la cuadra de la calle de Juan Álvarez y sus alrededores, pues la gente que acuda a realizarse la prueba, de la que se promete esta lista en solo 25 minutos, podría ir infectada de la pandemia y por consecuente ellos estarían en riesgo sanitario.

Además de que la mayor parte de la colonia Cuauhtémoc, es habitada por señores de la tercera edad, que pertenecen al grupo de riesgo epidemiológico.

Al preguntarle al matrimonio conformado por la señora Maricela Vilchis y el señor Israel Pineda, dedicados a una carnicería, la señora supone que “para haber hecho eso debieron haber hecho una consulta a los vecinos y de la noche a la mañana llegamos a trabajar y ya está el puesto de pruebas, hablamos a Salubridad y no, no es por parte del gobierno, me imagino que es una institución privada, pero para eso debieron haber pedido la opinión de los vecinos”.

Agregó que si este sitio sigue funcionando llegarán muchas personas “y de por sí no tenemos ventas, ¿cree que van a entrar a nuestros negocios con la confianza que tienen para consumirnos?, si de por sí no tenemos ventas ahora menos”.

En tanto, el señor Pineda, indicó que apareció el laboratorio sin consentimiento de los vecinos, “hoy me comunique a Salubridad y me comentaron que no está autorizado poner ninguna prueba COVID rápida, solo en la Alameda 2000. El detalle es que por aquí pasa mucha gente y camiones, enfrente hay una panadería, nosotros somos negocio y va a inhibir la economía y hay mucha gente de la tercera edad que con mucho trabajo se están cuidando para que vengan ellos y lo pongan, yo no digo que es laboratorio, es un puesto semifijo”.