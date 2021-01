Isaac Ramírez . enero 13, 2021

Tras las dos protestas que realizaron médicos de Hospital General Regional (HGR) No. 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Tlalnepantla, este miércoles a las 8:00 horas, inició la aplicación de la primera dosis de la vacuna anti Covid, a los más de 2 mil trabajadores, entre médicos y enfermeras que se encuentran en la primera línea de atención contra esta enfermedad.

La oficina Oriente del IMSS informó que las dosis a aplicar se recibieron en 10 nosocomios del Valle de México y la zona Oriente, alrededor de la 1 de la mañana, la cuales fueron escoltadas desde la zona militar de Santa Lucía, hasta los hospitales del IMSS escoltadas por el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que desde primera hora los trabajadores de la salud comenzaran a recibir alguna de las 39 mil dosis que se destinaron para la entidad mexiquense.

Y es que este martes, trabajadores del Hospital General Regional (HGR) No. 72 de Tlalnepantla acusaron que a pesar de encontrarse en la primera línea de batalla por el Covid, no habían sido contemplados en la primera fase de vacunación, aun cuando este nosocomio cuenta con 229 camas con pacientes graves de esta enfermedad, por lo que demandaron a la Secretaría de Salud que fueran contemplados en esta segunda fase, con la inyección y que sigan atendiendo a los pacientes sin poner en riesgo su vida.

También señalaron que el único que habría recibido la vacuna contra el Covid-19, fue el subdirector del nosocomio Eduardo Medina García.

De acuerdo con los denunciantes, hasta ahora solo habían sido vacunados los 116 médicos, enfermeras y enfermeros de la Operación Chapultepec que arribaron el 24 de diciembre al Valle de México, provenientes de entidades como Colima, Chiapas y Nayarit, sin embargo los 750 enfermeros y enfermeras y cerca de mil 250 especialistas de la salud que levan 10 meses atendiendo a estos pacientes, no habían recibido una sola dosis.

Al respecto el IMSS informó que con las dosis que llegaron esta semana, se vacunará al 100 por ciento al personal médico de este nosocomio y del Hospital General de Zona (HGZ) 76, ubicado en Ecatepec, ambos reconvertidos como Covid, así como al personal médico que combate a este virus en el Hospital General de Zona 61 de Chalco, el HGZ No 53 de Los Reyes La Paz; el HGZ No. 197 de Texcoco; el GHR No.196 de Ecatepec, el HGZ No. 68 de Ecatepec; HGR No. 200 de Tecámac; el HGZ No. 98 de Coacalco; y el GHZ No. 57 de Cuautitlán.

Explicó que previamente se capacitó al personal que se encargará del suministro de las dosis para garantizar que la vacunación sea efectiva para los beneficiarios.