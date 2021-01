Hoy Estado de México – enero 19, 2021

Al parecer el enredo que originó Daniel Bisogno por hablar mal de Javier Ceriani ha ido perdiendo fuerza, ya que el conductor mexicano se presentó tras un mes de ausencia en Ventaneando. Ante ello, Ceriani reaccionó de inmediato diciendo que le “dio hueva” la forma en que se tomó el tema tanto por la televisora como por Pati Chapoy.

“Me dio hueva. Dije qué industria del espectáculo en la televisión en México tan pedorra. Qué atraso dinosaúrico que no se haya hablado nada, que falta de respeto al público, a las redes sociales, al nuevo mundo, que esta gente con esa frialdad no haya dicho nada. Qué falta de espectáculo”, comentó tras el regreso de Bisogno al programa.

El conductor argentino indicó que Ventaneando es “una cuna de lobos, donde nadie se quiere, generado por la anfitriona Pati Chapoy”.

Recordemos que, en diciembre pasado, durante la transmisión del programa de Paty Chapoy, Rosario Murrieta presentó una nota diciendo que Marjorie de Souza le dijo a Ceriani, que tiene una relación, para el programa Chisme No like, lo cual enfureció a Bisogno y Pedro Sola, quien aseguró no creer que Marjorie le haya dado la nota al argentino y no a un programa “con más nombre y mejor”.

Después de esto, Daniel hizo comentarios machistas hacia Ceriani:

“Luego con un pobre diablo como ese que no da una y se tiene que andar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande que hay. Además, con esa jeta de bruja mal cogida. Perdóneme, pero es un asqueroso, malviviente y malnacido”, señaló Bisogno. Lo cual provocó el descontento de la televisora y aparentemente se fue más de un mes castigado.

Por otro lado, tras el regreso de Daniel, Pati Chapoy, se mostró muy distante durante todo el programa y los comentarios del conductor la irritaban.